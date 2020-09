Vitamine - Quiz

Soviel ist klar – jeder Mensch braucht Vitamine. Sie stärken unser Immunsystem und helfen uns zum Beispiel dabei, im Winter nicht so häufig krank zu werden. Aber sie können noch viel mehr: Zum Aufbau von Knochen, Zähnen, Zellen oder Blutkörperchen sind sie unverzichtbar. Fehlen uns wichtige Vitamine werden wir müde und schlapp und können uns nicht mehr konzentrieren. Kann unser Körper selbst Vitamine herstellen? In welchen Lebensmitteln steckt besonders viel Vitamin C? Und hat Bio-Obst mehr Vitamine als andere Früchte? Zeig uns, wie gut du dich auskennst!